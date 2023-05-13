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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراقبة الأغذية توصي بغلق 70 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 208 منشآت تبين أن 70 منها دون ترخيص و11 منشأة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضافت المديرية  فى بيان لها اليوم السبت، أن ذلك جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار البيان إلى أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 197 محضراً وسحب 143 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1734 كيلو من أغذية متنوعة و258 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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إدارة مراقبة الاغذية مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مراقبة الأغذية