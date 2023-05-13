إخماد حريق كافيه بالشيخ زايد

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريق نشب داخل كافيه بوصلة دهشور غتجاه بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل كافيه بوصلة دهشور غتجاه بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.