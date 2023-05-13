بعد أكثر من شهر.. جيمي فوكس يغادر المستشفى

كشفت كورين فوكس، ابنة الممثل الأمريكي جيمي فوكس، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، عقب تعرضه لأزمة صحية دفعته للدخول إلى المستشفى في 12 أبريل الماضي.

وكتبت كورين عبر حسابها بموقع إنستجرام، أن والدها غادر المستشفى وهو في طريقه للتعافي ويمارس لعبة كرة المضرب.

وأضافت أن هناك إعلان لمشروع جديد سيتم الكشف عنه لاحقاً.

ووفق موقع فارايتي، لم يتم الكشف عن سبب دخول فوكس إلى المستشفى والمضاعفات الطبية اللاحقة له من قبل عائلته أو من ينوب عنه.

وكتبت كورين فوكس في ذلك الوقت: "أردنا أن نشير إلى أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم، وتطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت".