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السبت 13 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من متابعة امتحان
جانب من متابعة امتحان مادة اللغة العربية
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تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث زار لجنة مدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية .

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على سير الامتحان بلجان المدرسة، وشدد على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة لأبنائنا وبناتنا داخل اللجان، مع منع الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين والتأكيد من توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة.

جاءت المتابعة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفي إطار المتابعة الميدانية لسير امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة .

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ م بمحافظة جنوب سيناء تبدأ اليوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ وتستمر حتى الخميس الموافق 18  / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، وعدد 3360 طالب و طالبة.

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امتحانات الشهادة الإعدادية - جنوب سيناء لجنة مدرسة الزهور الإعدادية بنات طور سيناء محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم