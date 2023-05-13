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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الفيوم" تحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة الطفل المبدع

الطفلة الفائزة
الطفلة الفائزة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية رياض الأطفال) في مسابقة الطفل المبدع ، وفازت الطفلة رودينا أحمد قرني - مدرسة حمادة طنطاوى الرسمية للغات إدارة سنورس التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.2023/2022م، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطفلة رودينا لفوزها فى المسابقة وتحقيق مركز مُشرف لمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بتوجية رياض الأطفال ، وفريق العمل برياض أطفال مدرسة حمادة طنطاوى وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة فى المسابقات التى تنظمها الوزارة.

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