حريق هائل يضرب 2 مول تجاري للمواد الغذائية في البحيرة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مولين بقرية التحرير جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل مولين ملاصقين لبعض بقرية التحرير التابعة لمركز أبو المطامير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مول هايبر ناجي ومول النجار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده واخماده، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمنى حول محيط المكان وفصل كافة المرافق.

وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي.. وحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.