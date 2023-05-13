سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع منظومة العمل في ملف النظافة بإهناسيا

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف "صباح اليوم" مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وكان في استقباله ناصر سيف النصر رئيس المدينة، وناصر غانم نائب رئيس المدينة.

وتابع السكرتير العام المساعد، خلال تفقده أقسام وإدارات الوحدة ،منظومة العمل، ، والتقى بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلاً عن مناقشة بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدا على تكليفات المحافظ بأهمية واستمرار تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمجالس القروية التابعة والموقف الخدمي بالقرى، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد السكرتير العام المساعد مقر الحملة الميكانيكية ،وخروج المعدات وفق خطة العمل، مستمعا لعرض موجز عن آليات وسير العمل في هذا ملف النظافة، والإجراءات المنفذة حيال تراكمات القمامة، ورفع إشغالات الطريق العام، مشدداً على أهمية وضرورة تنظيم العمل وحسن توفير بيئة صحية ونظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمركز.