مصرع شخص سقط من الطابق الرابع داخل كمباوند شهير بأكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفي من الطابق الرابع وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل التحريات ومناقشة أهلية المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.