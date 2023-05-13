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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع داخل كمباوند شهير بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفي من الطابق الرابع وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل التحريات ومناقشة أهلية المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة العثور على جثة بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة مستشفي 6 أكتوبر مستشفي 6 أكتوبر المركزي مدينة 6 أكتوبر مصرع شخص لقي أحد الأشخاص مصرعه