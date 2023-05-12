مجموعة السبع ترى مرونة في النظام المالي على الرغم من التحديات

قال مسؤول حكومي ياباني إن وزراء مالية مجموعة السبع يرون الحاجة إلى التعامل العاجل مع التحديات الناشئة التي يفرضها الاستخدام واسع النطاق لتطبيقات المراسلة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت على الرغم من محافظة النظام المالي حتى الآن على مرونته في أعقاب العديد من حالات فشل البنوك الأمريكية.

وأضاف المسؤول أنه في الوقت الذي تلوح فيه إمكانية تخلف الولايات المتحدة عن السداد خلال الاجتماع الجاري الذي يستمر ثلاثة أيام لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أوضحت الولايات المتحدة الوضع الاقتصادي الحالي فيما يتعلق بسقف ديونها -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الجمعة.

ويهدف التجمع جزئيًا إلى تعزيز الثقة وضمان الاستقرار المالي مع السعي إلى إقامة تنسيق بشأن معالجة مشاكل الديون التي تؤثر على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من "كارثة اقتصادية ومالية" إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد.

وتهدف اليابان، التي تتولى الرئاسة هذا العام، إلى وضع جدول زمني واضح لإطلاق شراكة "متبادلة المنفعة" مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لبناء سلاسل توريد قوية للمنتجات الهامة اللازمة لمعالجة تغير المناخ من خلال إزالة الكربون.

وقال المسؤول إنه خلال اجتماع اليوم أيد الكثيرون الخطة.

وتتمثل إحدى أولويات مجموعة السبع في جعل سلاسل التوريد قوية وأكثر مرونة في مواجهة المخاطر المستقبلية في وقت يثير فيه موقف الصين القوي بشأن التقنيات والموارد الحيوية، مثل أشباه الموصلات والمواد الأرضية النادرة، القلق.

وتمهد محادثات رؤساء المالية الأسس لقمة الزعماء الأسبوع المقبل في هيروشيما، حيث من المتوقع أن يقفوا بحزم ضد الحرب الروسية على أوكرانيا وتأكيد الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واتفقت مجموعة الدول السبع على الحاجة إلى دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريًا" والتصدي للجهود التي تبذلها روسيا للالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب بسبب حربها على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك غدا السبت عندما تختتم الدول الأعضاء في مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - محادثاتهم.

وفي خطوة نادرة، انضمت ست دول أخرى، بما في ذلك البرازيل والهند وكوريا الجنوبية، إلى جلسة توعية لتعزيز التنسيق بشأن قضايا الديون والتحديات العالمية الأخرى.

ويأتي الاجتماع وسط مخاوف بشأن سيطرة الاقتصاد العالمي على الأسواق المالية في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك إقليمية كبرى في الولايات المتحدة - بنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر وبنك فيرست ريبابليك.