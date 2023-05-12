أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب متكاملة

قال الدكتور رائد نجم، أستاذ القانون الدولي، إنه لابد الإشارة إلى أنما أقدمت عليه قوات الاحتلال في قطاع غزة هي جريمة حرب متكاملة في إطار جرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي إطار عدوانها المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني لكسر إرادتهم وكسر صمودهم وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير ولتقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.

وأضاف رائد نجم خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا العدوان الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، إنما يعبر عن وجهة نظر فاشية لهذه الحكومة، التي ترى أن التعامل مع الشعب الفلسطيني هو من خلال القتل والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، من خلال ممارسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال العيش دون حقوق سياسية يتمتعون بها بما كفلته القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.