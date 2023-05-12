ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب متكاملة

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور رائد نجم، أستاذ القانون الدولي، إنه لابد الإشارة إلى أنما أقدمت عليه قوات الاحتلال في قطاع غزة هي جريمة حرب متكاملة في إطار جرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي إطار عدوانها المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني لكسر إرادتهم وكسر صمودهم وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير ولتقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.

وأضاف رائد نجم خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا العدوان الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، إنما يعبر عن وجهة نظر فاشية لهذه الحكومة، التي ترى أن التعامل مع الشعب الفلسطيني هو من خلال القتل والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، من خلال ممارسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال العيش دون حقوق سياسية يتمتعون بها بما كفلته القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.

أبناء الشعب الفلسطيني أستاذ قانون دولي الاحتلال التطهير العرقي الشعب الفلسطيني