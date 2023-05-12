طبيبة تخطى عمرها الـ100 عاما تكشف سر الحياة الصحية السعيدة

كشفت طبيبة أميركية تخطى عمرها الـ100 عام، سر الحياة الصحية السعيدة، ذلك السر الذى يبحث عنه جميع البشر، مؤكدة أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، التى امتدت لقرن من الزمان، كانوا أولئك القادرين على تحديد الوقت المناسب للتخلى عن الأمور التى تسبب ضغوطًا عليهم.

وأضافت الطبيبة غلاديز مكغارى (102 سنة)، إن عقودًا من الخبرات علمتها دروسًا لحياة صحية وسعيدة، وذلك بحسب ما جاء فى كتابها "الحياة الرائعة: 6 أسرار لطبيبة عمرها 102 عام من أجل حياة صحية وسعيدة فى كل مرحلة عمرية".

وقالت أن الحياة أقصر من اجترارها والنظر فى نفس الفكر مرارًا وتكرارًا، "فمن خلال القيام بذلك أنت تعذب نفسك"، حيث يعيش الكثير من الناس فى ضغوط غير ضرورية، والأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط والتجارب التى لا تفيدهم.

وأوضحت أن العادة التى جعلتها تمتلك حياة صحية وسعيدة هى التخلص من تلك الضغوطات، والقدرة على الاستثمار بأشياء مفيدة مثل العلاقات والحياة المهنية، لافتة إلى أن الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضى قدمًا، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسى.

وقدمت الطبيبة المعمّرة روشتة للتخلص من ضغوطات الحياة، شملت الآتى:

حدد شيئا يشعرك بالضغط ولا يمكنك إخراجه من حياتك، تخيل أنك قادر على الإمساك بتلك الأشياء فى قبضتك، ربما تشعر حينها بأن قبضتك تضيق، اعصر تلك الأشياء المتخيلة فى قبضتك بشدة، لتتركها تمضى بعيدًا، حرك يدك للأمام والخلف وافتح أصابعك ببطء، قبل أن تفك قبضتك تمامًا وتتخلص مما فى داخلها.

وأضافت أنه يمكنك أيضا ترديد عبارات تتضمن معنى ذا أهمية كبيرة لديك، مثل "لا يهم" أو عبارات مشابهة تتماشى مع ما تفكر فيه، وبمجرد الانتهاء، حاول أن تفكر للحظات وتقدّر الحالة النفسية التى مررت بها وتتخيل الحياة وهى تتدفق من خلالك.

وقالت إن الجميع يرتكبون أخطاء، وأعطت الخلاصة بالقول: "سامح نفسك، وإن تطلب الأمر، اطلب السماح من الآخرين، وبذلك يمكنك المضى قدمًا فى الحياة".