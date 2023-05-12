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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة بالوادي

سحب ١٢ محلا تجاريا
سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة
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 شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لجنة لسحب الوحدات السكنية والمحال التجارية الغير مستغلة والتابعة للوحدة المحلية، بتعليمات من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة متابعة الوحدات السكنية والمحال التابعة للوحدة المحلية والتأكد من استغلالها من عدمه. 

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، سحب ١٢ محلًا تجاريًا بسوق حي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة وذلك لعدم استغلاله.

وأضاف جهاد، أنه جرى إخلاء 11 وحدة سكنية خاصة بالحالات الأولي بالرعاية بمدينة الخارجة من قاطنيها، بعد التأكد من عدم أحقيتهم للوحدة السكنية في حملة مكبرة من موظفي الوحدة المحلية.

وقال رئيس مركز الخارجة، إن المركز نفذ القرار رقم 880 لسنة 2020، لإخلاء 11 وحدة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية، بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة. وأضاف "المتولي"، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء بعمارات إسكان الأولى بالرعاية في حي "السبط" بمدينة الخارجة، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات للقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية.

 

سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة (1)
سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة (1)
سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة (2)
سحب ١٢ محلا تجاريا و١١ وحدة سكنية غير مستغلة بواحة الخارجة (2)
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