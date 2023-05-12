بالصور.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في بورسعيد

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اثر حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ملاكي بشارع محمد علي.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: يوسف تامر طه 18 عامًا، وادهم عاطف يوسف 19 عامًا، وهاله محمد محمد 60 عامًا، ومرام كريم محمد 10 أعوام، وأحمد ابو الحمد احمد 38 عامًا، وأحمد اسامة محمود 18 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة في الجسم، نتيجة حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ملاكي بشارع محمد علي.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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