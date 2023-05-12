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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الجواهرجى" يعيد اللقاء بين هنيدى ومنى ذكى بعد ٢٤ عاما

محمد هنيدي
محمد هنيدي
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يلتقى النجم محمد هنيدى بالنجمه منى ذكى مجددًا من خلال الفيلم السينمائى "الجواهرجى" والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل.

الفيلم بطولة محمد هنيدى، منى ذكى، لبلبة، تارا عماد، والإخراج إسلام خيرى.

وتعتبر تلك المشاركة بين الثنائى بعد مرور ٢٤ عام من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بدور السينما، وكان سببًا فى شق الطريق لنجوم الجيل الحالى من أبطال العمل محمد هنيدى، منى ذكى،  أحمد السقا، طارق لطفى، هانى رمزى، والفيلم من إخراج سعيد حامد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدى السينمائية فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، بطولة محمد هنيدي، نور، محمد سلام، محمود حافظ والإخراج خالد مرعى.

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محمد هنيدي هنيدي منى زكي زكى الجواهرجى صعيدي في الجامعة الأمريكية الأمريكية