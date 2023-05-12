البوابة نيوز تكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة الترجي التونسي التي تقام مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي في العاشرة مساء اليوم على ملعب حماد العقربي في مدينة رادس مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الفريق للبوابة نيوز التشكيل المتوقع للمباراة، والذي جاء جاء كالتالي وفقا للمصدر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول.. محمد هاني.. محمد عبد المنعم.. ياسر ابراهيم (خالد عبد الفتاح)

خط الوسط: مروان عطية.. حمدي فتحي.. القندوسي.. بيرسي تاو.. أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود كهربا

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي ‏معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ‏ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الترجي التونسي في تونس اليوم 12 مايو الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري أيضًا في القاهرة.