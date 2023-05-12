مدير النشاط الرياضي بـ"الأهلي": تنظيم بطولة كأس الكؤوس يسير بشكل رائع

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن تنظيم بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بالنادي يسير بنجاح كبير، في ظل ما تحظى به الفرق المشاركة في البطولة من أجواء مثالية للمنافسة على اللقب.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأوضاع ورصد أية مشكلات والتدخل فورا لعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة في البطولة إيجابية للغاية، خاصة أن النادي نجح في توفير كافة ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجل التركيز في المباريات.

وشدد العوضي على أن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضل ما يكون.