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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تحظر سفارة بولندا من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حظر سفارة بولندا في موسكو، من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل.
وأضافت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/- أن.  السلطات البولندية قامت في 3 مارس الماضي بتحويل الجزء الرئيسي من الأموال من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا، وبهذه الصورة لا تستطيع روسيا استخدام هذه الأموال، مؤكدا أنه نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية. 
وشددت المتحدث باسم الخارجية الروسية، على أن بلادها تسمح باتخاذ إجراءات قاسية وغير متكافئة ردا على حجب حسابات السفارة والبعثة التجارية الروسية في بولندا.

زاخاروفا بولندا البنوك الروسية روسيا