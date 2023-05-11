السياحة: مسابقة “ميس إيليت” دعاية دولية للغردقة

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن استضافة مصر للأحداث والفعاليات والمسابقات الدولية الكبرى، هو أفضل تسويق وترويج للمقاصد السياحية، حيث يعبر للعالم عن مدى قدرة مصر على تنظيم كبريات المحافل، وتمتع المقصد المصري بكافة المقومات السياحية التي تبهر زواره.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن استضافة مسابقة "ميس إيليت"، والتي انطلقت في 10 مايو وتنتهي في 19 من الشهر نفسه، يعمل على الترويج السياحي لمدينة الغردقة بدول المشاركين، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بالترويج للحدث عن طريق الصفحات التي تنشر صور المسابقة والأماكن التي يتواجد بها المشاركين، مشيرا إلى أن تواجد مسابقة مثل "ميس إيليت" في مصر تعطي رسالة إلى العالم أن مصر بلد السياحة الآمنة، فيما تقدم الهيئة الدعم المعنوي واللوجستي والأمني لذلك النوع من المسابقات.

وعن تمثيل مصر في مسابقة "ميس إيليت" متمثلا في الفنانة يارا السكري، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن تمثيل مصر يعود إلى الجهات المسئولة عن التنظيم، وأمر إيجابي جدًا أن يكون هناك ممثل عن مصر، في هذا النوع من المسابقات.

وتشارك يارا السكري في المسابقة ممثلة لدولة مصر، ضمن 41 دولة أخرى منها «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، السويد، أوكرانيا، صربيا، روسيا، البرتغال، رومانيا، بيرو، باكستان، لبنان واليابان وإيطاليا» وغيرهم.