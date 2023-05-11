حبس شخص بتهمة بيع لحوم حمير في القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيالية "حمار.

كانت مديرية التموين بالقليوبية تلقت بلاغا بقيام أحد الأشخاص ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شنت المديرية حملة مكبرة علي المكان المبلغ عنه بشبرا الخيمة بصحبة الطب البيطري وجرى ضبط أحد الأشخاص يقوم بذبح لحوم دون ترخيص وبفحص الطب البيطري للحوم المذبوحة اتضح تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أنها لحيوان فصيلة خيالية "حمار "وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين حي شرق شبرا الخيمة.

تأتي تلك الخطوة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبدالله أبوزيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

تشكلت الحملة، برئاسة عايد رشدي مدير الادارة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة وبصحبة إدارة الطب البيطري.