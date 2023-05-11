مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، منخفضًا 12.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11293.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 222 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ونقي، والجزيرة ريت، والتصنيع، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وكهرباء السعودية، وتهامة، وأميانتيت، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و8.14%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وأمريكانا، ودار الأركان، والخليجية العامة، وتهامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات زين السعودية، واس تي سي، والأهلي، ولوبريفت، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 96.35 نقطة ليقفل عند مستوى21151.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 472 الف سهم.