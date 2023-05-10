وزيرة بريطانيا لشئون المحيطين الهندي والهادئ تتوجه لكوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة بريطانيا لشئون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان ستتوجه غدا الخميس إلى كوريا الجنوبية للاحتفال بذكرى 140 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت تريفيليان وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "يصادف هذا العام 140 عامًا من صداقة المملكة المتحدة مع كوريا الجنوبية، تشاركنا القيم في القضايا الرئيسية من الأمن الإقليمي إلى تغير المناخ".

وأكدت أنه من خلال تكوين شراكات جديدة حول التنمية والأمن الاقتصادي؛ "سنفيد دولتينا ونبني الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع".

وخلال رحلة وزيرة بريطانيا لشئون المحيطين الهندي والهادئ الأولى إلى كوريا الجنوبية؛ ستلتقي بالنائب الثاني للوزير لي دوهون لتعميق التعاون في مجال الأمن الاقتصادي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يركز الحوار على الإجراءات الأمنية الإقليمية التي تدعم النظام الاقتصادي القائم على القواعد الدولية والعمل المشترك لمكافحة الأنشطة العدائية من قبل الدول الأجنبية.

وأضافت آن ماري تريفيليان "كصديقين موثوقين، تستفيد كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بالفعل من العلاقات التجارية القوية والأهداف الإقليمية المشتركة".