جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ فريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي "مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي" برئاسة الدكتور أسامة صقر مدير إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى والدكتور فرحات سعد إستشاري بالمشروع، والدكتور محمود وفيق إستشاري بالمشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد ابو والى مركز ضمان الجودة بالجامعه، والدكتور عمرو ابوهانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعه، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكلية، وذلك فى إطار تأهيل معامل كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ للاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC ).

قام الفريق بعد عقد اللقاء مع رئيس الجامعة، بالتوجه إلى مركز ضمان الجودة بالكلية لزيارة معامل كلية الطب البشري بالدورة الثانية عشر لكل من معمل السموم، ومعمل الميكروبيولوجيا الأكلينيكية، ومشروع معمل التدفق الخلوي، وتضمن برنامج الزيارة عرض موجز لانجازات المشروع (ppt) يشتمل علي أهم مخرجات المشروع، وتوقيع محاضر التسليم والتسلم في حضور أعضاء اللجنة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أنه أصبح من الضروري تفعيل معمل سموم ذو كفاءة لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع والهيئات والشركات لوجود معمل سموم معتمد ذو تقنية عالية المستوى في مجال الكشف النوعي والكمي عن السموم والمخدرات للمواطنين والمرضى بمحافظة كفر الشيخ ومحافظات الوجه البحري. وتم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة وتطوير نظام العمل به طبقا للمواصفة 15189 ISO كما هو متبع في المعامل الدولية.

كما يقوم معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بتقديم الخدمة لمحافظة كفر الشيخ واجوارها بما يخدم اكثر من 5 مليون مواطن وحيث تعاني المحافظة من ارتفاع نسبة العدوى وانتشار الأمراض البكتيرية المعدية ونسعى لتحسين الخدمة المقدمة بالمنطقة، والمعمل يسعى أيضا إلى اعتماده كمعمل قياسي دولي من المجتمع المدني والبحث العلمي وذلك بهدف سرعة التشخيص الدقيق للأمراض البكتيرية و أمراض الفيروسات والفطريات و عمل اختبارات الحساسية وتحديد المضادات الحيويه المناسبة مما يساعد علي سرعة علاجها و يحافظ على حياتهم وإجراء عدد اكبر من الأبحاث في وقت أقل مع الوصول لنتائج دقيقة ومعتمدة مما يشجع العديد من الباحثين في التقدم لإجراء أبحاثهم بهذا المعمل.

وأخيراً، معمل التدفق الخلوي يمثل جزء رئيسي من العملية التشخيصية لمرضى أورام الدم وبتطوير المعمل تسعي الكلية الي توفير الخدمة بطريقة فورية للمرضى وتوفير الوقت والجهد المبذول في ارسال العينات او المرضي لمحافظات أخرى مما يؤثر سلبا على المريض وتأخير العلاج، وسيكون معمل التدفق الخلوي بكلية الطب جامعة كفرالشيخ معمل رائدا فى مجال التصنيف المناعي الظاهرى المستخدم في تشخيص ومتابعة مرضى سرطان الدم فى وسط الدلتا حيث سيصبح معمل مركزى يستقبل عينات من الكثير من المعامل والمستشفيات.