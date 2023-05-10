لجنة العضوية تواصل عملها في الأهلي قبل افتتاح فرع التجمع

أجرت لجنة العضوية بالأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي اليوم الأربعاء، وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي.‏

ويشهد الأهلي إقبالًا كبيرًا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وفروعه تعد الأفضل ‏والأنسب ‏من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو ‏الأفرع تعد ‏أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة. ‏

والجدير بالذكر أن النادي أعلن موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏