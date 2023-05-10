لجنة العضوية تواصل عملها في الأهلي قبل افتتاح فرع التجمع

أجرت لجنة العضوية بالأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي اليوم الأربعاء، وسط إقبال كبير في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي.
ويشهد الأهلي إقبالًا كبيرًا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وفروعه تعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.
والجدير بالذكر أن النادي أعلن موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى غرف خلع ملابس، ومبنى أكاديمية الكرة، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.