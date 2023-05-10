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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأولمبي يبدأ استعداداته لكأس الأمم الأفريقية 12 يونيو

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا اليوم بحضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

استقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، واستعرض محمود حرب المدير الاداري أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات  في البطولة.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

 

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