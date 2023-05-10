"إدمان الإنترنت والصحة النفسية".. رسالة ماجستير للمذيعة إيمان نبيل

الأربعاء 10/مايو/2023 - 07:09 م

حصلت الباحثة إيمان نبيل عبد الجليل المذيعة بالتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، على درجة الماجستير في رسالة حول الصحة النفسية من معهد الدراسات العربية بعنوان “إدمان الإنترنت وعلاقته بالمنامة النفسية والإرجاء الأكاديمي لدى طلبة الجامعة”.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين إدمان الإنترنت وكل من المناعة النفسية والإرجاء الأكاديمي لدى طلبة الجامعة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدمان الإنترنت يؤدي إلى انخفاض المناعة النفسية لدى طلبة الجامعة كما أنه يؤدي بهم إلى تأجيل وتأخير إنجاز المهام الأكاديمية المكلفون بها.

ودعت الدراسة إلى أهمية قيام الأسرة بدورها التربوي في توعية الأبناء بمخاطر الإنترنت، كما وجهت الدراسة الدعوة للمؤسسات التربوية والإعلامية للقيام بدورها في توعية الشباب بأضرار إدمان الإنترنت النفسية والأكاديمية وضرورة وجود ثقافة رقمية للتعامل مع المستحدثات الرقمية بشكل آمن يمكن من خلاله تحقيق الإنجاز دون وجود آثار سلبية على الحالة النفسية والإنجاز الأكاديمي.

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور عاصم عبد المجيد كامل، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة مشرفا، الدكتور مختار أحمد الكيال أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس مناقشا، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا.

وقد أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.