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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تبحث مع كوريا الجنوبية آخر المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط

الكويت وكوريا الجنوبية
الكويت وكوريا الجنوبية
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بحث مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤن آسيا السفير سميح حيات مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الكوري الجنوبي تشوي يونغ سام آخر المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم السلام والاستقرار على المستوى الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الكورية وبحضور سفير الكويت ذياب الرشيدي جاء بمناسبة انعقاد أعمال الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجالات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وكان السفير حيات قد عقد لقاء قبل بدء جولة المشاورات السياسية مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري السفير تشانغ هو جين حيث قدم رسالة خطية من قبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظيره الكوري بارك جين.

الكويت كوريا الجنوبية آخر المستجدات السياسية