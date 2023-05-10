غدا.. مؤتمر للتعريف بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تنظم اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غداً الخميس مؤتمر تدريبى للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها، إضافة إلى استعراض أساليب وآليات التجهيز والإستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية الرائدة من خلال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) التى كانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم والمشاركة فيها خلال الفترة من أول شهر أبريل الماضى وحتى نهاية مايو الحالى.

يتواكب هذا مع حرص محافظة أسوان على إطلاق موقع إلكترونى مخصص لإستعراض كافة المحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة وإتاحة الفرصة للمتابعة والتعرف على آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg) .

جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج ، بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، بالإضافة إلى نشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة ، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى .

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