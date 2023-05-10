السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالابتزاز والتشهير الالكتروني لطفلة بالمحلة

أصدرت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي اليوم حكما قضائيا ضد المدعو "أحمد مصطفي. ع. ر" 40 سنة لارتكابه واقعه الابتزاز والتشهير والتهديد الالكتروني للطفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة عبر التواصل الاجتماعي واتساب بالسجن المشدد 6 سنوات ومصادرة جهاز الهاتف المستخدم ومحو كافة التسجيلات والصور الفاضحة والزمته بالمصاريف وفق اللوائح والأحكام الجنائية للقانون العقوبات الرادعة للجرائم الابتزاز والتشهير الالكتروني.

وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 678 لسنة 2022م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 1908 لسنة 2022م كلي شرق طنطا بإحالة المتهم "أحمد مصطفي ر" محبوس 40 سنة كونه في نهاية عام 2021م وأوائل عام 2022م هدد الطفلة "أ .ع.خ"15 سنة بافشاء تسجيلات ونشر صور مفبركة فاضحة لها فضلا عن ارسال عبارات تهديد عبر تطبيق واتساب إلى شقيقتها الكبري "ا .ع .ع.خ" 25 سنة وآخرين من أفراد الأسرة بقصد الاساءه والتشهير والابتزاز الالكتروني لهم .