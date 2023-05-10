قبل دقائق من غلق السيستم.. اتحاد المصارعة ينهي أزمة سفر البعثة لتونس

أنهى اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إجراءات سفر البعثة إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية خلال الفترة من 13 وحتى 22 مايو الجاري.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت محاولات مكثفة من قبل اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد من أجل سرعة تحويل مبلغ 2300 فرانك في حساب الاتحاد الدولي قبل ساعات من إغلاق السيستم حتى تتمكن البعثة المصرية من المشاركة في البطولة الأفريقية .

ورغم ان هذا الإجراء يحتاج لمدة لاتقل عن 48 ساعة إلى أن محاولات الاتحاد وتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنفسه ساهم في انهاء العقبة وتم حل الازمة.

وكان اللواء عصام نوار قد خاطب الاتحاد الدولي صباح اليوم وتعهد على مسؤوليته الشخصية بوصول مبلغ الاشتراك على أقصى تقدير في العاشرة صباح الغد تحسبا لعدم وصول المبلغ في حساب الاتحاد الدولي اليوم.

جدير بالذكر أن البطل المصري محمد مصطفى تعرض للاصابة واعتذر عن السفر مع البعثة وجار ترشيح لاعب أخر بدلا منه.