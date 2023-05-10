بالصور.. كريم فهمى يشارك جمهوره "فزورة"

نشر الفنان كريم فهمى بخاصية الحالات "الإستورى" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره له من أحد أعمالة الدرامية، وعلق على الصورة بسؤال لجمهوره "كواليس مسلسل إية".

شارك فهمى بأكثر من عمل فنى الفترة الماضية، وقدم قبل الموسم الرمضانى مسلسل "أزمة منتصف العمر" على إحدى المنصات والذى حقق نجاحاً كبيراً وأثار كثير من الجدل، إلى جانب المشاركة فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم " أنا لحبيبى" .

يذكر أن الفنان كريم فهمى شارك فى السباق الرمضانى المنقضى كضيف شرف لمسلسل "سره الباتع"، حيث جسد دور والد الفنان أحمد فهمى، المسلسل بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، ريم مصطفى، حنان مطاوع، والإخراج خالد يوسف .