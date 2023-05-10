ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. كريم فهمى يشارك جمهوره "فزورة"

كريم فهمى
كريم فهمى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان كريم فهمى بخاصية الحالات "الإستورى" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره له من أحد أعمالة الدرامية، وعلق على الصورة بسؤال لجمهوره "كواليس مسلسل إية".

شارك فهمى بأكثر من عمل فنى الفترة الماضية، وقدم قبل الموسم الرمضانى مسلسل "أزمة منتصف العمر" على إحدى المنصات والذى حقق نجاحاً كبيراً وأثار كثير من الجدل، إلى جانب المشاركة فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم " أنا لحبيبى" .

يذكر أن الفنان كريم فهمى شارك  فى السباق الرمضانى المنقضى كضيف شرف لمسلسل "سره الباتع"، حيث جسد دور والد الفنان أحمد فهمى، المسلسل بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، ريم مصطفى، حنان مطاوع، والإخراج خالد يوسف .

IMG_20230510_155053
IMG_20230510_155053
كريم فهمي ازمة منتصف العمر انا لحبيبى سره الباتع أحمد فهمي