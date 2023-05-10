أوسوريو يمنح الضوء الأخضر لعودة أوباما

منح الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو ، الضوء الأخضر لإدارة الزمالك، لعودة يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق المعار لفريق الحزم السعودي ، حتى نهاية الموسم الجاري.



وأبدى أوسوريو، موافقته على عودة أوباما ، بعد مشاهدة عدد من الفيديويهات للاعب، وأبدى المدرب الكولمبي إعجابه بأوباما، في ظل ظهوره بمستوى مميز مع الفريق السعودي في الفترة الأخيرة.



وانتقل أوباما إلى صفوف الحزم السعودي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بعد خروجه من حسابات المدير الفني السابق للفريق جوسفالدو فيريرا.

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتمسك الزمالك، بأمل حسم وصافة بطولة الدوري، بعد فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للعام الثالث على التوالي، ويأتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد تلقي 6 هزائم والتعادل في 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارًا، ويبتعد برصيد 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا برصيد 46 نقطة، وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.