ضبط 68 طن قمح بـ4 مصانع أعلاف بكفرالشيخ

ضبط رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط أكثر من 68 طن قمح في 4 مصانع للأعلاف بدمرو والمنطقة الصناعي ببلطيم و بالحامول وبالعجوزين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

فتم ضبط 40 طن قمح بصنع اعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية بدمرو، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم، وضبط 2.670 طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بمدشة لتصنيع الأعلاف بالعجوزين، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسو.