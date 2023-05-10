حبس صاحب ثلاجة مجمدات مجهولة المصدر بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحجز مسئول عن ثلاجة مجمدات، أربعة وعشرون ساعة على ذمة التحريات، التي كلفت بها رجال المباحث.

كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات لفحصها ثم إعدامها، وتشميع المكان.

وفي وقت سابق، ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب محل وثلاجة مجمدات بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر بالموسكى. نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسئول عن ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى، لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم ضبط مسئول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج .