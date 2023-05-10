السفيرة الأمريكية بكييف تتهم روسيا بمنع السفن من تحميل الحبوب في موانئ أوكرانيا

اتهمت السفيرة الأمريكية في (كييف) بريدجيت برينك، روسيا بمنع السفن مجددا من تحميل الحبوب في موانئ أوكرانيا؛ لتوفير الطعام للأشخاص الذين يحتاجون إليه في جميع أنحاء العالم.

وأشارت برينك، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول الأمر ذاته، والتي قال فيها "لا ينبغي على العالم أن يذكر موسكو كل بضعة أسابيع بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في حربها ضد أوكرانيا".

يذكر أن مبادرة حبوب البحر الأسود هي اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا تم التوصل إليها في يوليو 2022 لضمان مرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب والبذور الزيتية، بعض أهم صادرات أوكرانيا.

وما زالت المحادثات جارية من أجل تمديد المبادرة.. حيث كان آخر تمديد لهذا في 18 مارس لمدة 60 يوما أي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو الجاري.