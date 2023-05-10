اليوم.. 6 مباريات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد "رجال وسيدات"

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي يستضيفها النادي الأهلي على صالة “الأمير عبدالله الفيصل” بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

وتقام مواجهتان في منافسات الرجال:

حيث يلتقي فريق جي إس كي الكونغولي مع ريد ستار الإيفواري في الخامسة مساء.

ويبدأ الزمالك “حامل الللقب” مشواره بمواجهة فانز الكاميروني في التاسعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

وفي منافسات السيدات

يلتقي فريق فانز الكاميروني مع دي جي إس بي الكونغولي في الرابعة عصرا على صالة الشهداء.

ويلعب فريق مكنين التونسي مع سبورتنج في السادسة مساء على صالة الشهداء.

بينما يلتقي فريق أوتوهو الكونغولي مع أول أغسطس الأنجولي في السابعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويلعب فريق هبيتات الإيفواري مع الأهلي في الثامنة مساء على صالة الشهداء.

وأقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسئولي كرة اليد المصرية والأفريقية.