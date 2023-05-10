نقل مصابين في حادث انقلاب سيارة لمستشفى الأحرار بالشرقية

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي، اليوم الأربعاء، شخصين مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بالترعة بطريق "الزقازيق - تل حوين" مركز الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ حادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بترعة بالشرقية بطريق "الزقازيق- تل حوين" مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة.

وتم نقل المصابين وهما كل من "عزازى ال م "50 عاما و" أكمل ب ع " 40 عاما، يقيمان بالزقازيق إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.