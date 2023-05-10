ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل مصابين في حادث انقلاب سيارة لمستشفى الأحرار بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي، اليوم الأربعاء، شخصين مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بالترعة بطريق "الزقازيق - تل حوين" مركز الزقازيق. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ حادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بترعة بالشرقية بطريق "الزقازيق- تل حوين" مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة.

وتم نقل المصابين وهما كل من "عزازى ال م "50 عاما و" أكمل ب ع " 40 عاما، يقيمان بالزقازيق إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

اشتباه ما بعد الارتجاج إصابة شخصين اصطدام سيارة بشجرة الاسعافات الاولية العلاج اللازم