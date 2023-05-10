أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 196 ألفا و310 جنود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 196 ألفا و310 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و736 دبابة و7 آلاف و275 من المركبات المدرعة و3039 من النظم المدفعية و555 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و308 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و974 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 389 من المعدات الخاصة و2624 طائرة مسيرة وإسقاط 970 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.