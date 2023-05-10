الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.8% لشهر إبريل 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم لشهر ابريل، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (169.6) نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023.

واوضح الجهاز انه ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (4.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.9%) .

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر ابريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

واضاف الجهاز: معدل التضخم الشهرى لشهر ابريل 2023 مقارنة بشهـر مارس 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة(2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%).