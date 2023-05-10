انتشال جثة شاب غريق بترعة بكفر الشيخ

لقي شاب في العشرينات من عمره ،مصرعه غرقًا بمياه إحدى الترع بكفر الشيخ، وانتشلته قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ، بمساعدة الأهالي .

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة دسوق، بوصول استقبال مستشفى دسوق العام أحد الأشخاص، جثه هامدة ، نتيجه إدعاء غرق في ترعة بحر الصعيدي أمام قرية البدالة دسوق.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة دسوق، حيث تبين أن ،الجثة لشاب يدعي، عمر فتحي فكري القليوبي 21 سنة، من قرية البدالة دسوق والجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وفي سياق آخر، تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، بوصول ، عدد من المصابين، لاستقبال مستشفى كفرالشيخ العام، نتيجة اشتعال بابور جاز، جميعهم، مقيمون، بقرية عويرة التابعة لقرية صندلا مركز كفر الشيخ ،وهم ، أسماء عطية السيد ،٢٥سنة ،حروق متفرقة بالجسم ،عويرة كفر الشيخ ،حبيبة محمد بسيوني ،٧سنوات ،عويرة كفرالشيخ، حروق متفرقة بالجسم ،عبير محمد بسيوني ،٣سنوات ،عويرة كفرالشيخ، حروق متفرقة بالجسم ،تم عمل اللازم باستقبال المستشفى.