نانت الفرنسي يقيل مدربه أنطوان كومباريه

فسخ نادي نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، اليوم الثلاثاء، عقده مع المدرب أنطوان كومباريه، في الأمتار الأخيرة الموسم بسبب سوء النتائج.

ويتبقى للفريق الفرنسي 4 مباريات قوية قبل نهاية الموسم حيث من المقرر أن يواجه تولوز ومونبيليه وليل وأنجيه.

ويحتل نانت المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة وهو مهدد بالهبوط للدرجة الثانية، حيث يحقق أي فوز منذ أكثر من 100 يوم.

وأعلن نانت تعيين بيير آريستوي (43 عاماً)، مدرب فريق الشباب لقيادة الفريق الأول على أمل النجاة من الهبوط، كما أنه درب الفريق الرديف بين 2017 و2021.