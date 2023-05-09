"الهلال الأحمر السعودي" يدعم برنامج نداء الطوارئ لزلزال سوريا وتركيا بمليوني دولار

وقّع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، اليوم "الثلاثاء" في جنيف، والأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، البرنامج التنفيذي المشترك لنداء الطوارئ الخاص بزلزال سوريا وتركيا، حيث خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بصفته مساهمة من الهيئة لدعم هذا البرنامج.

وأوضح الدكتور العويسي - وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن البرنامج استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدعم كل من الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر التركي، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل تأمين احتياجات المتضررين من الزلزال من تأمين المأوى والغذاء، والمستلزمات المنزلية والطبية، وتقديم برامج التعافي ما بعد الأزمة من خدمات الصحة النفسية والجسدية وتأمين الحماية للفئات العاجزة.

وقال إن هذا الدعم يأتي استكمالًا لجهود المملكة في تخفيف المعاناة لمتضرري الزلزال، حيث حرصت المملكة ومنذ الأيام الأولى للزلزال على تسيير جسور جوية من الطائرات الإغاثية، كما أرسلت فرقًا متخصصة في الاستجابة الإنسانية والطبية والبحث والإنقاذ، وكذلك يأتي تأكيدًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم العمل الإنساني والإغاثي لمساعدة ضحايا الزلزال وتقديم الدعم المتكامل للمنكوبين والمتضررين.

وأكد الدكتور العويسي، حرص المملكة، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبصفتها عضوا في الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل دوري، منوهًا بتقديمها منذ وقوع الزلزال المدمر بتركيا وسوريا مبلغًا تجاوز 750 ألف دولار أمريكي.