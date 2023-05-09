بوتين وتوكاييف يبحثان أسس التعاون بين روسيا وكازاخستان وسبل تطويرها

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الثلاثاء/، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جورمات توكاييف أسس التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكازاخية رسلان زيلديباي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن المباحثات بين الرئيسين جرت في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس توكاييف إلى موسكو تستمر لمدة يومين"، مشيرا إلى أن الرئيسين أجريا محادثات مفصلة حول أسس التعاون الثنائي بين روسيا وكازاخستان وسبل تطورها.

وأضاف أن الرئيسين أكدا، خلال محادثاتهما، ضرورة تطوير الشراكة الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، استنادا إلى أسس الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن الرئيس الكازاخي وصل موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا تستمر لمدة يومين، حضر خلالها فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ78 للانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب الوطنية العظمى.