القوى العاملة: تدريب على السلامة والصحة المهنية بأسوان

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، دورة تدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ٥٠ متدربا بمقر القاعة التدريبية بمستشفى الصداقة الجديدة ، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بينها وبين مديرية التنظيم والإدارة ، وفى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بأساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مختلف القطاعات لحث الجميع على الالتزام بها في حياتهم اليومية ، للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

واوضحت الوزارة في بيان لها ،اليوم الثلاثاء انها تلقت تقريراً من فوزى صابر مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، أوضح فيه أن تلك التدريبات التى نظمتها المديرية تهدف إلى نشر الوعى اللازم لتطبيق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتوفير بيئة عمل نظيفة وأمنة ، وتفاديا لوقوع اى حوادث ، وأشاد الحضور بالندوة وأبدوا رغبتهم في الإستمرار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ، وتطبيق ذلك على منشاتهم وهى: مستشفى الصداقة الجديد ة ، والهيئة العامة للسد العالى ، وخزان أسوان ، ومركز اورام أسوان ، متحف النوبة ، مستشفى أسوان الجامعى ، تلفزيون جنوب الصعيد القناة الثامنة ، كما شارك في الفعاليات الكيميائية ليلى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية .

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