"القوى العاملة" بشمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، في الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية والذي نظمه مصنع أسمنت سيناء الأبيض، تحت شعار “أسباب الانزلاق والتعثر فى أماكن العمل”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بالتواجد المستمر في أماكن العمل داخل المنشآت والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى كفلها القانون لحماية المنشآت والعمال على حد سواء .

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، انها تلقت تقريراً من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أشار فيه إلى المشاركة والمناقشة بورشة العمل داخل الاحتفالية حول مفهوم الانزلاق والتعثر فى أماكن العمل، وكيفية تجنبه ومنع السقوط كخطوة مهمة فى الوقت المناسب، بحضور مدير المصنع المهندس ايمن عبد الصبور.

وأدار ورش العمل المهندس محمد ابو حطب مسئول السلامة والصحة المهنية بمشاركة مهندسين وفنيين وإداريين وعمال داخل المصنع .

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك في المناقشات الكيميائي عبدالمنعم محمود والذى قام بشرح مفهوم إصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة والحوادث الجسيمة وطرق الوقاية منها، وعلى هامش الاحتفال تم تكريم بعض العاملين بالمصنع من قبل إدارة المصنع والمديرية .

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