بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 13 شهيدا

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 13 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.

وأوضحت أن الشهداء هم: جهاد غنام (62 عاماً) وزوجته وفاء شديد غنام، وخليل البهتيني (44 عاماً) والطفلة هاجر البهتيني، وليلي مجدي مصطفي البهتيني، والأسير المحرر المبعد طارق عز الدين وهو من بلدة عرابة جنوب جنين وطفلاه علي، وميار، وجمال صابر محمد خصوان، ونجله يوسف، وميرفت صالح محمد خصوان، ودانية علاء عطا عدس.

وأضاف إلى وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع، مشيرة إلى أن من بين الاصابات التي قدرت بنحو 20 اصابة، 3 أطفال و7 سيدات، وبينهم حالات حرجة.

وأضافت الوكالة أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح ، مشيراً إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.

وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.