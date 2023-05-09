أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ،9 مايو 2023 ، وفيما يلي بيان بمتوسط الأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 34.0667 جنيه للشراء، مقابل 34.1871 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.0502 جنيه للشراء، مقبل 39.1863 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.6923 جنيه للشراء، مقابل 34.8101 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.8379 جنيه للشراء، مقابل 22.9153 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4578 جنيه للشراء، مقابل 4.4725 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت متوسط الاسعار كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2226 جنيه للشراء، مقابل 8.2491 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.6364 جنيه للشراء، 100.9882 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3975 جنيه للشراء ، مقابل 8.4248 جنيه للبيع.

