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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ،9 مايو 2023 ، وفيما يلي بيان بمتوسط الأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 34.0667 جنيه للشراء، مقابل 34.1871 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  39.0502 جنيه للشراء، مقبل 39.1863 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.6923 جنيه للشراء، مقابل 34.8101 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.8379 جنيه للشراء،  مقابل 22.9153  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4578 جنيه للشراء، مقابل 4.4725  جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت متوسط الاسعار كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2226 جنيه للشراء، مقابل 8.2491 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.6364 جنيه للشراء، 100.9882 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 8.3975 جنيه للشراء ، مقابل  8.4248 جنيه للبيع.
 

اسعار العملات العملات اليوم