يوم علمي لقسم الصحة العامة بكلية طب المنصورة

نظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بجامعة المنصورة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية الشؤون الصحية بالدقهلية وطلاب الجمعية العلمية بطب المنصورة " يومًا علميًا تزامنا مع اليوم العالمى لغسيل الأيدى للفرق الطبية" والذي يقام في الخامس من مايو كل عام لنشر ثقافة وإجراءات الأساليب السليمة والطرق الصحيحة لغسيل الأيدى كأحد أهم سياسات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وأكثرها فاعلي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة القنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة غادة الخواجة رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وبمشاركة الدكتور زكريا عبدالحميد ممثل منظمة الصحة العالمية WHO.

كما شارك باليوم العلمى مسئولى مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة وحاضر خلال اليوم نخبة من المتخصصين بمجال الصحة العامة ومكافحة العدوى وهم الدكتورة رجاء شوقى أستاذ الصحة العامة بطب المنصورة، الدكتور محمد الهلالى أستاذ الطب المهنى والبيئى بطب المنصورة، الدكتورة نهى عبدالسلام استاذ مساعد الصحة العامة بطب الزقازيق ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد يوسف مدرس الصحة العامة بكلية طب الأزهر بنين جامعة دمياط، الدكتور هانى حمدى رئيس قسم مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، الدكتورة داليا كمال نصار مدرس الميكروبيولوجى والمناعة بطب المنصورة، الدكتورة سارة غالب مدرس الكلينكال باثولوجى بطب المنصورة ومسؤل بوحدة مكافحة العدوى مستشفى المنصورة الجامعى. والدكتورة هبة بركات أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.

كما عقدت على جانب اليوم ورشتي عمل عن طرق وسياسة غسيل الايدي بالمنشآت الطبية قام بها هدى صالح منسق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنصورة و بسمة محمود رئيس تمريض وحدة مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.

وخلص اليوم بالتوصية بأهمية المداومة والاستمرار في نشر الوعي السليم بين الفئات الطبية المختلفة وكذلك طلبة كليات الطب باعتبارهم أطباء المستقبل على ضرورة وأهمية ممارسة غسيل الأيدي كأحد أهم إجراءات مكافحة العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية.

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