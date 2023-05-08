بالصور.. ليلى زاهر بشكل مختلف في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ليلى زاهر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور أحدث ظهور لها.

وظهرت من خلال الصور ب"لوك" مختلف و"ميك آب" كثيف، وتباينت التعليقات بين الإشادة والتعجب من شكلها الجديد .

يشار إلى أن الفنانة ليلى زاهر كان لها أولى التجارب الغنائية حيث طرحت أغنية "كلمة أخيرة" بطريقة الفيديو كليب، كلمات الشاعر محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام ذكى، وإخراج الكليب هشام جمال .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل "تلت التلاتة" تم عرضه فى الموسم الرمضانى المنقضى، بطولة غاده عبدالرازق، محمد القس، مصطفى درويش، صلاح عبدالله، مى سليم، ليلى زاهر، تأليف هبة الحسينى والإخراج حسن صالح .

IMG_20230508_171514

IMG_20230508_171501

IMG_20230508_171448

IMG_20230508_171420

IMG_20230508_171359

IMG_20230508_171531