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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالصور.. ليلى زاهر بشكل مختلف في أحدث ظهور لها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
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نشرت الفنانة ليلى زاهر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور أحدث ظهور لها.

وظهرت من خلال الصور ب"لوك" مختلف و"ميك آب" كثيف، وتباينت التعليقات بين الإشادة والتعجب من شكلها الجديد .

يشار إلى أن الفنانة ليلى زاهر كان لها أولى التجارب الغنائية حيث طرحت أغنية "كلمة أخيرة" بطريقة الفيديو كليب، كلمات الشاعر محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام ذكى، وإخراج الكليب هشام جمال .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل "تلت التلاتة" تم عرضه فى الموسم الرمضانى المنقضى، بطولة غاده عبدالرازق، محمد القس، مصطفى درويش، صلاح عبدالله، مى سليم، ليلى زاهر، تأليف هبة الحسينى والإخراج حسن صالح .

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