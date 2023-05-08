الصور الأولى لمقتنيات مشروع المكتبات المتنقلة

اطلقت وزارة الثقافة من مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة مشروع المكتبات المتنقلة بمحافظات حياة كريمة والذي يقام تحت شعار "في القراءة حياة كريمة".

وتقدم المكتبات المتنقلة بالمحافظات عدد من الأنشطة الثقافية ومنها خدمات مكتبية ومعلوماتية - إعارة خارجية للكتب - أنشطة ثقافية مكتبة إلكترونية - إنترنت - أنشطة فنية - دورات تدريبية - معارض فنية.

وشهدت إطلاق المشروع عدد من العروض الفنية والترفيهية للأطفال ومنها عروض للأراجوز والذي قدمه المركز القومي للطفل، وعروض السمسية لفرقة الحفاظ على التراث بالإسماعيلية وعروض للطنبورة التراثية.

وتبدأ بعد قليل انطلاق فعاليات ومراسم إطلاق الوزارة لمشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث تنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة".

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