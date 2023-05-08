شكاوى من صعوبة امتحان الهندسة لطلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الهندسة الذي أداه الطلاب اليوم الاثنين، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتميز وطويل جدا لا يتناسب مع الوقت المخصص.

وكان طلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية قد بدأوا السبت الماضي، أولى امتحانات التيرم الثاني بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، واليوم الإثنين الهندسة والعلوم، والأربعاء اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء، والسبت دراسات اجتماعية وكمبيوتر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أية تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه أدى 148723 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي الامتحان داخل 1135 مدرسة، فيما أدي 145794 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان داخل 1071 مدرسة، بينما أدي 137419 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان داخل 801 مدرسة.

وأعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في وقت سابق الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام للامتحانات ومراعاة تواجد المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى خروج آخر تلميذ.

وشددت مدير تعليم القليوبية على ضرورة متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي، من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، وفي حالة وجود غرفة غير مؤمنة، يتم نقل الكنترول في حجرة أكثر أمنًا.